Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину от самоубийства

Джон Бон Джови отговорил женщину от самоубийства во время съемок клипа в США

Лидер американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови отговорил женщину от самоубийства во время съемок клипа. Об этом сообщает Page Six.

Съемки проходили в американском городе Нэшвилл. Отмечается, что на кадрах с городской видеокамеры, которые были опубликованы муниципальным департаментом полиции на YouTube, видно, как артист и прохожая подходят к женщине, разговаривают с ней, а позже отводят в безопасное место. На YouTube запись была удалена «за нарушение правил сообщества».

По данным портала, у Бон Джови есть профессиональный опыт переговоров с людьми в кризисных ситуациях. Источник Page Six подтвердил, что музыкант действительно находился в месте происшествия и снимал клип к песне People's House.

Ранее сообщалось, что рэпер 50 Cent посчитал свои траты на адвокатов, защищавших его в судах на протяжении карьеры. По словам музыканта, он обожает судиться, а иногда делает это просто ради развлечения.

