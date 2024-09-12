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04:21, 12 сентября 2024Культура

Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину от самоубийства

Джон Бон Джови отговорил женщину от самоубийства во время съемок клипа в США
Джон Бон Джови

Джон Бон Джови. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лидер американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови отговорил женщину от самоубийства во время съемок клипа. Об этом сообщает Page Six.

Съемки проходили в американском городе Нэшвилл. Отмечается, что на кадрах с городской видеокамеры, которые были опубликованы муниципальным департаментом полиции на YouTube, видно, как артист и прохожая подходят к женщине, разговаривают с ней, а позже отводят в безопасное место. На YouTube запись была удалена «за нарушение правил сообщества».

По данным портала, у Бон Джови есть профессиональный опыт переговоров с людьми в кризисных ситуациях. Источник Page Six подтвердил, что музыкант действительно находился в месте происшествия и снимал клип к песне People's House.

Ранее сообщалось, что рэпер 50 Cent посчитал свои траты на адвокатов, защищавших его в судах на протяжении карьеры. По словам музыканта, он обожает судиться, а иногда делает это просто ради развлечения.

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      Марина Совина
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