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09:45, 12 сентября 2024Мир

Демократы усилили давление на Байдена по разрешению ВСУ ударов вглубь России

CNN: демократы усилили давление на Байдена по разрешению ВСУ ударов вглубь РФ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Демократы усилили давление на президента США Джо Байдена с требованием разрешить Вооруженным силам Украины удары американским оружием вглубь России. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сенатор-демократ Джин Шахин стала последним высокопоставленным законодателем, призвав к отмене ограничений. В интервью телеканалу она заявила, что «пришло время снять ограничения на использование дальнобойного оружия, предоставленного США, чтобы позволить Украине достичь важных российских военных целей».

«Как член Комитета по иностранным делам, Комитета по ассигнованиям и Комитета по делам вооруженных сил, сенатор, высказывая свою позицию по этому вопросу, демонстрирует, что для подобных заявлений существует политическое прикрытие», — подчеркнул помощник Шахин.

Председатель комитета Сената США по иностранным делам от Демократической партии Бен Кардин также опубликовал заявление, призывающее к смягчению ограничений, добавив, что «Соединенные Штаты должны действовать быстро».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России. Блинкен пообещал, что о результатах переговоров доложит американскому лидеру.

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      Семен Александров
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