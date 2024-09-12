Девушку едва не стошнило от содержимого посылки из интернет-магазина Shein

Покупательница Эмма Коад сделала заказ в интернет-магазине китайского ретейлера Shein и удивилась содержимому посылки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео девушка рассказала, что купила на модной платформе несколько вещей бренда Missguided и джинсовую юбку. Однако, по ее словам, когда она открыла коробку, из нее вывалились черви. «Это было отвратительно! Меня действительно едва не стошнило», — вспомнила она.

Чтобы добиться финансовой компенсации от Shein, Коад решила обратиться за помощью к журналистам. Так, она объяснила, что отправляла электронные письма руководителям ретейлера, но они не признали свою вину. «Они вообще не возвращают мне деньги, и это ужасно. И, очевидно, они были бы достаточно умны, чтобы сделать это, учитывая, насколько популярным стал мой TikTok после видео», — отметила покупательница.

В свою очередь, репортеры попросили Shein прокомментировать ситуацию. «Когда мы получили запрос клиента, мы немедленно начали расследование. Когда посылка прошла наш контроль качества и покинула наш завод, в ней находились только заказанные товары. Мы связались с клиентом и предложили ему полный возврат средств», — заявили в компании.

В июле пользовательница сети с никнеймом @roguespare сделала заказ в интернет-магазине британского бренда PrettyLittleThing и обнаружила в посылке поношенные трусы.