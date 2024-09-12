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12:16, 12 сентября 2024Экономика

Европейским автопроизводителям предсказали мрачные перспективы

Bloomberg: автопром Евросоюза столкнулся с вялым спросом и готовится к спаду

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Сектор европейского автомобилестроения так и не достиг точки устойчивого восстановления. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Инвесторы прогнозируют этому сегменту экономики мрачные перспективы, но реальность постепенно оказывается еще хуже, чем ожидалось. Год оказался тяжелым, а столь многообещающее восстановление после пандемии давно миновало.

По словам стратега по акциям в Bank J Safra Sarasin Вольфа фон Ротберга, в настоящее время на рынке наблюдается кульминация структурного сдвига, внутренние проблемы и перспективы циклического спада. Отрасль борется с вялым спросом, особенно на ключевом китайском рынке, а кроме того, сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке электромобилей со стороны производителей из этой азиатской страны.

Проблему усугубляет торговый конфликт между Китаем и Европейским союзом.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе усилилась угроза закрытия автомобильных заводов. Почти 30 процентов основных заводов по производству легковых автомобилей столкнулись с недозагрузкой. Вдобавок годовой объем продаж автомобилей в Европе оказался на три миллиона ниже допандемийных значений.

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