Медведчук: Украина лишилась суверенитета по вине Зеленского

Украина уже не существует как самостоятельное государство по вине ее нынешнего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский — нелегитимный президент, который узурпировал власть и стал диктатором. Он отметил, что Украина при нынешнем правителе без финансирования коллективного Запада не сможет существовать, потому как не сможет платить пенсии, зарплаты и содержать государственную инфраструктуру.

Он добавил, что Запад и нынешний киевский режим поставили перед страной задачу воевать с Россией, «но такое государство не нужно не только гражданам, но и России на своих границах».

Медведчук также заявил, что на Украине всегда были пророссийские настроения и что через воссоединение с Россией на основе референдумов страна сможет жить в мире и достатке.

«Сегодня мы наблюдаем процесс возвращения исторически русских земель в Россию. Это и есть объективный, реальный путь в полном соответствии с международным правом для граждан Украины, чтобы обеспечить свое будущее», — заключил он.

Ранее на Украине заочно обвинили Медведчука в приватизации государственного трубопровода. По материалам дела, он привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии.