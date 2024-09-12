Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:43, 12 сентября 2024Бывший СССР

Медведчук обвинил Зеленского в лишении Украины суверенитета

Медведчук: Украина лишилась суверенитета по вине Зеленского

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина уже не существует как самостоятельное государство по вине ее нынешнего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский — нелегитимный президент, который узурпировал власть и стал диктатором. Он отметил, что Украина при нынешнем правителе без финансирования коллективного Запада не сможет существовать, потому как не сможет платить пенсии, зарплаты и содержать государственную инфраструктуру.

Он добавил, что Запад и нынешний киевский режим поставили перед страной задачу воевать с Россией, «но такое государство не нужно не только гражданам, но и России на своих границах».

Медведчук также заявил, что на Украине всегда были пророссийские настроения и что через воссоединение с Россией на основе референдумов страна сможет жить в мире и достатке.

«Сегодня мы наблюдаем процесс возвращения исторически русских земель в Россию. Это и есть объективный, реальный путь в полном соответствии с международным правом для граждан Украины, чтобы обеспечить свое будущее», — заключил он.

Ранее на Украине заочно обвинили Медведчука в приватизации государственного трубопровода. По материалам дела, он привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Все идет по плану». Зеленский подтвердил контрнаступление России под Курском и заявил, что Украина была готова

      Россиян научили готовить организм к осени

      МИД Китая заявил об укреплении стратегического сотрудничества России и Китая

      У россиянина в гараже нашли крупный схрон с оружием

      Турфирма пообещала россиянам поездки за границу и обманула их на сотни тысяч рублей

      Продюсер рассказал о гонораре Настасьи Самбурской

      Объятия Карла III с юными спортсменками попали на видео

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала квартиру с видом на море

      На Украине заявили о подготовке новой группы пилотов для F-16

      Медведчук обвинил Зеленского в лишении Украины суверенитета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше