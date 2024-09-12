Украина уже не существует как самостоятельное государство по вине ее нынешнего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.
По его словам, Зеленский — нелегитимный президент, который узурпировал власть и стал диктатором. Он отметил, что Украина при нынешнем правителе без финансирования коллективного Запада не сможет существовать, потому как не сможет платить пенсии, зарплаты и содержать государственную инфраструктуру.
Он добавил, что Запад и нынешний киевский режим поставили перед страной задачу воевать с Россией, «но такое государство не нужно не только гражданам, но и России на своих границах».
Медведчук также заявил, что на Украине всегда были пророссийские настроения и что через воссоединение с Россией на основе референдумов страна сможет жить в мире и достатке.
«Сегодня мы наблюдаем процесс возвращения исторически русских земель в Россию. Это и есть объективный, реальный путь в полном соответствии с международным правом для граждан Украины, чтобы обеспечить свое будущее», — заключил он.
Ранее на Украине заочно обвинили Медведчука в приватизации государственного трубопровода. По материалам дела, он привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии.