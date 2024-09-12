Мошенницу Анну Делви заметили на Неделе моды с тюремным браслетом

Фотографы заметили мошенницу Анну Делви с тюремным браслетом на Неделе моды

Фотографы заметили мошенницу Анну Сорокину (более известная как Анна Делви) на Неделе моды в Нью-Йорке. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

33-летняя аферистка посетила показ бренда Untitled&Co, который проходил в лофте под названием Altman Building. Для мероприятия Делви выбрала белое платье длины мини, оформленное принтом в виде подписей, и черный пиджак. Кроме того, она примерила бежевые остроносые туфли и сияющую корону.

Журналисты также обратили внимание, что знаменитость носила на ноге, помимо тюремного браслета, изделие, украшенное черными драгоценными камнями и логотипом упомянутой модной марки.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.