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17:25, 12 сентября 2024Силовые структуры

Мужчину приговорили к колонии за попытку подрыва авто российского военного

Жителя Севастополя приговорили к 16 годам за попытку подрыва авто военного РФ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя Владимира Пазина за попытку подрыва машины, принадлежащей российскому военнослужащему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Мужчину признали виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 30, 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Как установил суд, в 2023 году 40-летний житель Севастополя собрал данные о местонахождении автомобиля, принадлежащего российскому военному, и передал их представителю иностранного государства через мессенджер. Затем он по указанию куратора извлек самодельное взрывное устройство из тайника, планируя установить его в транспортное средство, и вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее ФСБ пресекла подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. Уточняется, что теракт планировал совершить 51-летний местный житель с целью нарушения военных перевозок.

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      Олеся Мицкевич
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