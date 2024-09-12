Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:21, 12 сентября 2024Ценности

Одна деталь на фото Клавы Коки со съемок клипа смутила фанатов

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) поделилась фото со съемок клипа и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном из кадров 28-летняя исполнительница запечатлена, сидя на режиссерском кресле и закинув ногу на ногу. На ней зеленое блестящее платье длины мини и открытые туфли.

Фото: @klavacoca

Поклонники обратили внимание на одну деталь на снимке, о чем принялись писать в комментариях под постом. «А шесть пальцев на ноге никого не смущают?», «Ржу, реально шестипальцевая», «С фотошопом перегнули», «Просто туфли сдавили ноги, поэтому вам и кажется», «Это же надо так досконально фото разглядывать», — высказывались они.

В августе Клава Кока в купальнике снялась с полуобнаженным возлюбленным Александром Повериным.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

      Мужчину приговорили к колонии за попытку подрыва авто российского военного

      В Харькове сообщили о серии взрывов

      Россиян предупредили о риске изъятия дач

      Медведь нашел применение лодке российских рыбаков и попал на видео

      В сети восхитились внешностью 45-летней звезды «Кухни» в облегающем платье

      Подполье заявило о возможном ударе ФАБ по бойцам «Азова» в Харькове

      Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей

      Усатый привез подписи в ЦИК на тележке

      Ученые нашли в Арктике странных кривых рыб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше