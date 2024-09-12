Одна деталь на фото Клавы Коки со съемок клипа смутила фанатов

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) поделилась фото со съемок клипа и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном из кадров 28-летняя исполнительница запечатлена, сидя на режиссерском кресле и закинув ногу на ногу. На ней зеленое блестящее платье длины мини и открытые туфли.

Фото: @klavacoca

Поклонники обратили внимание на одну деталь на снимке, о чем принялись писать в комментариях под постом. «А шесть пальцев на ноге никого не смущают?», «Ржу, реально шестипальцевая», «С фотошопом перегнули», «Просто туфли сдавили ноги, поэтому вам и кажется», «Это же надо так досконально фото разглядывать», — высказывались они.

В августе Клава Кока в купальнике снялась с полуобнаженным возлюбленным Александром Повериным.