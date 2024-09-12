Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:24, 12 сентября 2024Культура

Пережившего сердечный приступ Бориса Щербакова выписали из больницы

Baza: актера Бориса Щербакова выписали из больницы после сердечного приступа

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Народного артиста России Бориса Щербакова выписали из больницы после перенесенного сердечного приступа. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

На данный момент актер находится дома. «Был легкий сердечный приступ, не принесший никаких последствий. Сейчас уже дома. Спасибо, что переживаете», — сказал Щербаков.

Ранее жена артиста Татьяна Бронзова раскрыла подробности госпитализации актера.

Об экстренной госпитализации Щербакова в тяжелом состоянии стало известно 10 сентября.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Петербурге

      В Москву вернулся «Пердеж»

      Конкурент компании Маска подорожал в 14 раз

      Илон Маск оценил планы США разрешить Украине бить вглубь России

      В Европе подсчитали расходы на закупки ископаемого топлива из России

      В Эстонии допустили закупку боеприпасов у Украины

      Российские корабли отработали удар «Калибрами»

      Назван регион России с самым просторным жильем

      В Киеве задержали поджигателей автомобилей ВСУ

      В украинском городе осквернили памятник бойцам ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше