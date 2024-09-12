Пережившего сердечный приступ Бориса Щербакова выписали из больницы

Baza: актера Бориса Щербакова выписали из больницы после сердечного приступа

Народного артиста России Бориса Щербакова выписали из больницы после перенесенного сердечного приступа. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

На данный момент актер находится дома. «Был легкий сердечный приступ, не принесший никаких последствий. Сейчас уже дома. Спасибо, что переживаете», — сказал Щербаков.

Ранее жена артиста Татьяна Бронзова раскрыла подробности госпитализации актера.

Об экстренной госпитализации Щербакова в тяжелом состоянии стало известно 10 сентября.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.