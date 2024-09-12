Жена Бориса Щербакова раскрыла подробности госпитализации актера

Жена народного артиста России Бориса Щербакова Татьяна Бронзова раскрыла подробности госпитализации актера. Ее слова приводит РИА Новости.
Супруга артиста сообщила, что Щербакова доставили в больницу с сердечным приступом 10 сентября. «Вчера забрали с сердечным приступом, но уже все стабилизировали и завтра выписывают», — подчеркнула Бронзова.
Ранее стало известно, что Щербакова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канал Mash, 74-летний народный артист России находится в реанимации кардиологического отделения. Сообщалось, что медики диагностировали у него нестабильную стенокардию.
Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.