Жена Бориса Щербакова раскрыла подробности госпитализации актера

Жена Щербакова сообщила, что актера планируют выписать из больницы 12 сентября

Жена народного артиста России Бориса Щербакова Татьяна Бронзова раскрыла подробности госпитализации актера. Ее слова приводит РИА Новости.

Супруга артиста сообщила, что Щербакова доставили в больницу с сердечным приступом 10 сентября. «Вчера забрали с сердечным приступом, но уже все стабилизировали и завтра выписывают», — подчеркнула Бронзова.

Ранее стало известно, что Щербакова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канал Mash, 74-летний народный артист России находится в реанимации кардиологического отделения. Сообщалось, что медики диагностировали у него нестабильную стенокардию.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.