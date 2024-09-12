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01:21, 12 сентября 2024Культура

Жена Бориса Щербакова раскрыла подробности госпитализации актера

Жена Щербакова сообщила, что актера планируют выписать из больницы 12 сентября
Борис Щербаков

Борис Щербаков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена народного артиста России Бориса Щербакова Татьяна Бронзова раскрыла подробности госпитализации актера. Ее слова приводит РИА Новости.

Супруга артиста сообщила, что Щербакова доставили в больницу с сердечным приступом 10 сентября. «Вчера забрали с сердечным приступом, но уже все стабилизировали и завтра выписывают», — подчеркнула Бронзова.

Ранее стало известно, что Щербакова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канал Mash, 74-летний народный артист России находится в реанимации кардиологического отделения. Сообщалось, что медики диагностировали у него нестабильную стенокардию.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.

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      Марина Совина
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