Послы США и Канады в России 11 сентября пришли в православный храм

Послы США и Канады Трейси и Тейлор 11 сентября пришли в московский храм

Послы США и Канады в России Линн Трейси и Сара Тейлор 11 сентября, в годовщину терактов в Штатах в 2001 году, пришли в православный храм в Москве, сообщает «Царьград».

Дипломаты посетили храм святой великомученицы Екатерины на Всполье, в районе Якиманка. Посольство США опубликовало фото Трейси и Тейлор рядом со священниками, а также отметило, что те приняли участие в поминальном богослужении по жертвам трагедии 11 сентября и всем жертвам террористических актов по всему миру, включая трагедию в «Крокус Сити Холле».

Член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков отметил, что подобные поминальные богослужения в этом храме происходят не впервые, так как он является московским представительством Православной церкви в Америке, автокефалию которой РПЦ признала в 1970 году. «И высокопоставленные гости, включая послов США и Канады, неоднократно принимали участие в таких богослужениях», — указал он.

Ранее Линн Трейси высказалась, что США помнят о поддержке, оказанной Россией после террористических актов 11 сентября 2001 года. «Несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях между США и Россией, мы помним о поддержке, оказанной российским правительством и народом в знак солидарности с американцами в те страшные дни», — пояснила дипломат.

