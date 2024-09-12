Посол назвал последствия атаки Курской области для Украины

Антонов: договариваться с атаковавшими Курскую область террористами невозможно

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стало ясно, что договариваться с террористами невозможно. Такие последствия назвал посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась», — подчеркнул Антонов.

Посол также провел параллели с Великой Отечественной Войной и напомнил, что «фашизм нужно искоренять».

Также Антонов заявил, что для оправдания помощи Украине США выдумывают «некие планы России по захвату полмира», а также информацию о якобы имеющих место поставках из Ирана, КНДР и Китая. Подобные заявления он назвал бредом.