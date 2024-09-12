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09:00, 12 сентября 2024Экономика

«Яндекс Маркет» и «Лемана ПРО» запустили проект по автоматизации складских процессов

«Лемана ПРО» применит на складах роботов «Яндекс Маркета»

Фото: «Яндекс Маркет»

«Яндекс» и компания «Лемана ПРО» (ранее — «Леруа Мерлен») заключили стратегическое соглашение по автоматизации складских процессов. Теперь на складе «Северная звезда» в Зараменье ретейлер будет использовать роботов «Яндекс Маркета». С помощью такого сотрудничества «Лемана ПРО» планирует повысить эффективность и снизить стоимость складских операций, а также избавить работников от тяжелой и монотонной работы.

На складе «Лемана ПРО» уже появилась роборука-депаллетайзер с искусственным интеллектом. Она разбирает палеты, на которых лежат коробки разных размеров, форм и веса, и складывает их на конвейер.

«Мы активно внедряем роботизацию в складские и логистические процессы. Это позволяет автоматизировать многие рутинные задачи, повысив при этом эффективность и скорость их выполнения. Внедрение роборуки — яркий тому пример. Ожидаем, что использование робота позволит снизить стоимость операций по депаллетизации примерно на 40 процентов и повысить их скорость до двух раз. В рамках нашего сотрудничества планируем также тестировать и внедрять других роботов», — отметил директор автоматизации цепей поставок «Лемана ПРО» Василий Кузнецов.

Это первое внедрение умной депаллетизации в России и первое промышленное тестирование роборуки в сфере ретейла. В будущем компания планирует начать тестирование на складе робота Пикера с механическим щипковым захватом. Такой робот умеет поднимать небольшие предметы: например, строительные крепежи и другие мелкие детали.

Для «Лемана ПРО» появление роборуки на складах — это расширение использования роботизированных систем в своих операционных процессах. В будущем на складах компании могут появиться и другие роботы «Яндекс Роботикс» (подразделение «Яндекс Маркета»): роботы-инвентаризаторы Spectro, роботы-комплектовщики Dilectus, которые доставляют человеку товары (концепция good to person), а также новые роботы, которые закрывают конкретные потребности «Лемана ПРО».

«Яндекс» продолжает сотрудничать с другими российскими компаниями в области автоматизации складских процессов. Такой подход позволяет развивать и актуализировать технологии под текущие потребности бизнеса: ускорять процессы, снижать количество ошибок и повышать эффективность складских операций сетевых ретейлеров.

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      Григорий Шугаев
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