Путин назвал повестку Запада оскорбительной для мировых религий и традиций

Путин: повестка Запада оскорбляет религии и традиции разных стран мира

Повестка, которой придерживаются страны Запада, оскорбляет религии и традиции разных стран мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира», — заявил российский лидер.

Путин также выразил уверенность в том, что «большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе». По его словам, для многих народов будущее мировой культуры заключается во взаимном уважении и доверии, а также в равноправном сотрудничестве.

Российский лидер отметил, что недавно подписал указ, предусматривающий помощь людям, которые поддерживают традиционные духовно-нравственные ценности. По словам Путина, Россия получает множество обращений от иностранных деятелей культуры, не желающих «вмещать свое творчество в прокрустово ложе квот и критериев» и «соответствовать чуждым им неолиберальным стандартам». Президент добавил, что культурные деятели на Западе вынуждены соответствовать мейнстриму ради выхода и публикации их произведений.

В ходе выступления Путин также заявил, что разрешение Украине бить по России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.