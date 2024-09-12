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13:24, 12 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта цель задержанного ФСБ в Севастополе диверсанта

Задержанный ФСБ диверсант планировал подрыв железнодорожного моста в Севастополе

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Задержанный ФСБ диверсант планировал подорвать железнодорожный мост на территории Севастополя. Подробности в четверг, 12 сентября, со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, для подготовки к теракту россиянин по заданию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) изъял из тайника гексоген массой 1,7 килограмма, три кумулятивных заряда и детонаторы. Весь этот арсенал он перевез к себе домой, где его и изъяли прибывшие для задержания сотрудники спецслужбы.

12 сентября ФСБ пресекла подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. Задержанный 51-летний диверсант из местных жителей планировал совершить теракт для нарушения военных перевозок.

Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к совершению теракта и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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      Владимир Седов
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