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02:19, 12 сентября 2024Экономика

Россияне начали скупать SIM-карты зарубежных операторов

«Известия»: в России вырос спрос на SIM-карты зарубежных операторов

Фото: Freepik

В России вырос спрос на SIM-карты зарубежных операторов. Об этом пишут «Известия».

В июле держателями таких карт было 850 тысяч человек, а к началу сентября — уже около одного миллиона.

Эксперты считают, что причина роста спроса — блокировка зарубежных интернет-сервисов, часть из которых самостоятельно отказалась от обслуживания российских пользователей, среди них — ChatGPT, Sony, Netflix и другие. SIM-карты зарубежных операторов нужны для получения SMS-кодов и регистрации.

В июле комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о введении лимита SIM-карт на одного человека. Поправка предполагает введение лимита в 20 SIM-карт на абонента. Для иностранцев это число это число сокращается до 10.

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      Юлия Мискевич
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