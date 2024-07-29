В Госдуме одобрили лимит по количеству сим-карт на человека

Комитет Госдумы одобрил поправку о введении лимита в 20 сим-карт на человека

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о введении лимита sim-карт на одного человека. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что поправка предполагает введение лимита в 20 сим-карт на абонента. Для иностранцев это число это число сокращается до 10. В него входят также корпоративные номера.

Отмечается, что перед тем, как предоставить услугу, оператор должен будет проверить число сим-карт через через Государственную информационную систему контроля состояния идентификационных модулей (ГИС КСИМ). В случае, если на человека будет оформлено больше 20 карт, с ним не будут заключать договор.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по информационной политике также рассмотрит поправку, согласно которой блогеры, имеющие аудиторию не менее 10 тысяч человек должны будут передавать информацию о себе в Роскомнадзор. В случае, если инфлюэнсер не выполнит это требование, его ресурс в соцсети будет заблокирован, гласит поправка.