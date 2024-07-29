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14:18, 29 июля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме рассмотрят поправку об обязанности блогеров сообщать о себе в Роскомнадзор

Госдума рассмотрит поправку, обязывающую блогеров сообщать о себе в Роскомнадзор

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Комитет Госдумы по информационной политике рассмотрит поправку об обязанности блогеров и владельцев Telegram-каналов, имеющих не менее десяти тысяч подписчиков, передавать информацию о себе в Роскомнадзор. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.

«Поправка такая внесена, сегодня комитет ее рассмотрит», — сказал парламентарий, отвечая на вопрос о том, когда в Госдуме рассмотрят инициативу об обязанности блогеров сообщать о себе в Роскомнадзор.

Согласно поправке, в случае неисполнения требования о передаче сведений от администратора ресурса потребуют заблокировать Telegram-канал или страницу в соцсети. Уточняется, что поправка внесена ко второму чтению законопроекта об ужесточении условий продажи сим-карт.

О том, что российских блогеров планируют обязать передавать данные о себе, стало известно 11 июля. В Роскомнадзоре напомнили, что по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации.

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      Евгения Наумова
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