Штукатурщик пожаловался на соблазняющих его на работе клиенток

В Великобритании мужчина, работающий штукатурщиком и снимающий контент для OnlyFans, рассказал о желании клиенток его соблазнить. На их поведение он пожаловался Daily Star.

По словам 33-летнего Джея Джеймса, заказчицы часто встречают его голыми. «В наши дни сложно понять, ведет себя клиентка дружелюбно или же кокетничает», — отметил он. По его словам, однажды женщина специально разожгла камин, чтобы ему стало жарко, и он разделся. Кроме того, нередко вместо фотографий того, что нужно починить, ему присылают интимные видео.

При этом, как подчеркивает Джеймс, есть и такие клиентки, которые остаются недовольны, узнав, что он снимается в порно. Раньше негативные комментарии его сильно расстраивали, но теперь, по его словам, он просто «вытирает слезы купюрами по 20 фунтов (2,3 тысячи рублей), которые заработал» на OnlyFans.

Ранее сообщалось, что анонимный автор Daily Mail пожаловалась на жизнь в британской деревне, одержимой сексом. Она рассказала, что ее приглашали на свингер-вечеринки, предлагали помочь с выбором любовника и советовали обзавестись вибратором.