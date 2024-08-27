Женщина рассказала об одержимой сексом деревне

Анонимный автор Daily Mail рассказала о британской деревне, одержимой сексом

Анонимный автор пожаловалась на жизнь в британской деревне, одержимой сексом. Подробностями она поделилась в материале, написанном для издания Daily Mail.

Женщина, привыкшая жить в Лондоне, переехала в деревню с семьей из-за мужа. Он вырос в сельской местности и не любил город. Жизнь на новом месте не задалась. Поскольку у супругов осталась квартира в столице, жители деревни не признавали их за своих. Кроме того, женщина не могла свыкнуться с отношением местных к сексу.

По словам автора, в деревне измены считались обычным делом. Так, она рассказала о случае в походе, который для учеников и их родителей организовала местная школа. Во время него женатый мужчина вступил в интимную связь с разведенной женщиной в палатке, как только его жена ушла домой. Тем временем его дети жарили маршмеллоу на костре неподалеку.

Автора Daily Mail также приглашали на свингер-вечеринки, предлагали помочь с выбором любовника и советовали обзавестись вибратором. «Я чувствовала себя такой ханжой», — призналась женщина. Столкнувшись и с другими проблемами в деревне, она все же решила уехать и благополучно вернулась в город. «Я скучаю по свежему воздуху и не скучаю по людям», — подчеркнула она.

Ранее автор Daily Mail София Мани-Куттс вспомнила, как в свое время встречалась с профессором, который был старше нее на 14 лет. По ее словам, у нее остались теплые воспоминания о тех отношениях, позднее этот преподаватель женился на ее подруге.