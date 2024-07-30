Женщина похвасталась сексом с 61-летним мужем

39-летняя жительница Великобритании похвасталась сексом с мужем старше нее на 22 года. Об этом пишет Metro.

Лейла (имя изменено) из Лондона познакомилась с Лукой (имя изменено), когда устроилась работать его личной ассистенткой. Женщина рассказала, что их романтические отношения начались, когда она уже уволилась. Тогда, по словам Лейлы, у них с Лукой было множество свиданий, заканчивавшихся «страстным сексом». В 2014 году они поженились, через год у них родился сын.

Женщина рассказала, что 61-летний мужчина остается хорошим любовником, несмотря на возраст. Она отметила, что Лука не принимает виагру. «В девяти из десяти случаев он просыпается с эрекцией», — добавила Лейла.

Сейчас супруги пытаются зачать еще одного ребенка. Для улучшения качества спермы врач посоветовал Луке заниматься сексом раз в два дня. По словам Лейлы, несмотря на высокое либидо, она спокойно переносит «разгрузочные дни». Раньше, как вспоминает женщина, они могли прийти навестить мать Луки и на время закрыться в ванной ради секса.

Теперь у них есть что-то наподобие расписания: Лейла отводит сына в школу и сразу прыгает в постель к мужу. Она пояснила, что Лука громко стонет, поэтому лучше заниматься сексом, когда они остаются дома одни.

Ранее автор Daily Mail София Мани-Куттс вспомнила, как в свое время встречалась с профессором, который был старше нее на 14 лет. По ее словам, у нее остались теплые воспоминания о тех отношениях, позднее этот преподаватель женился на ее подруге.