Женщина вспомнила об отношениях с профессором старше ее на 14 лет

Кембриджский университет ввел запрет на романтические отношения между сотрудниками и студентами. На фоне этого автор Daily Mail София Мани-Куттс вспомнила, как в свое время встречалась с профессором, который был старше нее на 14 лет.

Мани-Куттс влюбилась в преподавателя политической философии на первом курсе. Тогда ей было 20 лет, а ему — 34 года. В конце учебного года она написала преподавателю письмо и призналась, что перепутала дату экзамена. Затем она, по ее словам, отпустила сомнительную шутку о блондинках и пригласила его выпить. Преподаватель согласился. Отношения, начавшиеся после той встречи, длились два года.

Мани-Куттс дарила преподавателю цветы, а он купил ей книгу со стихами Эдгара Аллана По. Они много гуляли, ходили в рестораны, устраивали совместные поездки на выходных. Хотя у нее на втором курсе не было предметов, которые он ведет, они продолжали скрывать отношения.

Профессор бросил Мани-Куттс перед экскурсией в музее Анны Франк в Амстердаме. «Я гуляла по тесным комнатам, громко всхлипывая», — вспоминает она. Тем не менее у нее остались теплые воспоминания о тех отношениях. По ее словам, позднее этот преподаватель женился на ее подруге, причем свадьбу сыграли в испанском доме родителей Мани-Куттс.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выпускница школы вышла замуж за учителя, который старше ее на 21 год. Их отношения начались с того, что девушка пригласила мужчину на последний вальс.

