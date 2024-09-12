Силовики задержали главу подмосковного города Долгопрудный

Главу подмосковного города Долгопрудный задержали силовики

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу подмосковного города Долгопрудный. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь о Владиславе Юдине, следователи подали ходатайство об аресте подозреваемого на время следствия в Тверской районный суд столицы. Как сообщает в своем Telegram-канале издание МК, Юдину инкриминируют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Чиновник возглавляет подмосковный Долгопрудный с 2020 года. Ранее он был мэром другого подмосковного города — Талдома.