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16:36, 12 сентября 2024Культура

Раскрыты подробности нового фильма Ларса фон Триера

Стало известно, над каким фильмом работает неизлечимо больной Ларс фон Триер

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Культовый режиссер Ларс фон Триер получил поддержку Датского института кино на свой новый проект. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «РИА Новости» со ссылкой на документы ведомства.

По информации источника, картина получила название «После», а Триер выступает не только в качестве режиссера фильма, но и работает над сценарием.

Последним фильмом Ларса на данный момент стал скандальный «Дом, который построил Джек», вышедший в прокат в 2018 году.

Ранее сообщалось, что лучший друг постановщика, актер Стеллан Скарсгард подтвердил, что Триер работает над новым проектом.

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      Андрей Шеньшаков
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