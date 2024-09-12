Раскрыты подробности нового фильма Ларса фон Триера

Стало известно, над каким фильмом работает неизлечимо больной Ларс фон Триер

Культовый режиссер Ларс фон Триер получил поддержку Датского института кино на свой новый проект. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «РИА Новости» со ссылкой на документы ведомства.

По информации источника, картина получила название «После», а Триер выступает не только в качестве режиссера фильма, но и работает над сценарием.

Последним фильмом Ларса на данный момент стал скандальный «Дом, который построил Джек», вышедший в прокат в 2018 году.

Ранее сообщалось, что лучший друг постановщика, актер Стеллан Скарсгард подтвердил, что Триер работает над новым проектом.