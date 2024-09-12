Стало известно о давлении стран НАТО на США и Британию из-за Украины

Bloomberg: в НАТО требуют от США и Британии более агрессивной позиции по Украине

Некоторые союзники США и Британии по НАТО требуют, чтобы Вашингтон и Лондон заняли более агрессивную позицию по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новый глава украинского МИД Андрей Сибига обсуждал с альянсом, может ли НАТО помогать сбивать ракеты над Украиной, рассказали агентству люди, знакомые с этим вопросом, на условиях анонимности.

По их словам, внутри Североатлантического альянса нет консенсуса по этому вопросу, поэтому изменение политики вряд ли произойдет в скором времени. Один чиновник заявил, что, несмотря на это, страны на восточном фланге НАТО могут «предпринять действия в воздушном пространстве Украины без более широкого согласия».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил, что польская армия могла бы сбивать ракеты над Украиной, если они будут представлять опасность для объектов украинской атомной энергетики.