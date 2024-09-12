Стало известно о назначении нового начальника Госавтоинспекции Казани

«Татар-информ»: начальником Госавтоинспекции Казани стал полковник Михаил Савин

Новым начальником отдела Госавтоинспекции управления МВД России по Казани стал 50-летний полковник полиции Михаил Савин. Об этом сообщает «Татар-информ».

По данным издания, ранее Савин занимал должность командира полка городской дорожно-постовой службы.

Известно, что полковник начал свою карьеру в органах внутренних дел в 1994 году. За время службы он успел поработать старшиной группы обеспечения и обслуживания одного из казанских отделов милиции, возглавить Вахитовское отделение Госавтоинспекции и стать заместителем командира, а затем и командиром полка ДПС.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Азата Гильмутдинова на должность председателя Верховного суда Татарстана. На этом посту Гильмутдинов сменил Ильгиза Гилазова, который занимал должность с 2011 года.