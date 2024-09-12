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05:34, 12 сентября 2024Россия

В обедах для петербургского УИК нашли инфекции

Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в обедах на УИК Санкт-Петербурга

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Роспотребнадзор нашел кишечную палочку и сальмонеллу в обедах, которыми питались сотрудники участковой избирательной комиссии (УИК) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в своем Telegram-канале.

«На комбинате питания АО “Артис-Детское питание” и на пищеблоке ГБОУ школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга, где осуществлялось изготовление готовых блюд для сотрудников УИК, выявлены грубые нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации питания», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В частности, 3,2 тонны пищевой продукции хранились в неподобающих условиях и без маркировок. Кроме того, в продуктах была обнаружена сальмонелла, листерия и кишечная палочка.

Сотрудники ведомства составили в отношении компании протокол о временном запрете деятельности. Собранные материалы переданы в суд.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в связи с серией отравлений граждан на избирательных участках. По информации издания «Фонтанка», среди отравившихся — работники участковых избирательных комиссий, охранники и полицейские. Все пострадавшие употребили готовую еду от одного поставщика.

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      Евгений Силаев
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