В России подорожал популярный внедорожник

«АвтоВАЗ»: Lada Niva Legend подорожала на 7 тысяч рублей из-за новой опции

Обновленная версия Lada Niva Legend подорожает на семь тысяч рублей из-за новых опций. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Модель популярного внедорожника получила новый цвет окраски кузова — золотисто-коричневый металлик «кориандр», который доступен на Lada Granta и Lada Vesta. Опция будет доступна и на Lada Niva Travel. Также автомобиль будет оснащаться светодиодными лампами в секциях дневных ходовых огней.

«Светодиодные ДХО отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Также они делают автомобиль более заметным, что положительно отражается на безопасности движения: яркость ДХО выросла на 50 процентов, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления», — пояснили представители компании.

Светодиодные фонари будут доступны для всех комплектаций Niva, кроме базовой версии Classic (от 981 тысячи рублей).

Последний раз Lada Niva Travel дорожала месяц назад. В августе отпускная стоимость этого внедорожника повысилась на 3,5 процента и достигла 1,3 миллиона рублей. Также выросли цены на Lada Niva Bronto — плюс 2 процента, до 1,44 миллиона рублей.

По итогам августа 2024 года внедорожники Lada Niva Travel вошли в пятерку самых популярных в России. За месяц продали 3991 подобную машину. По данным «Автостат», продажи данной модели опередили китайские кроссоверы Haval M6 и Geely Monjaro. Первый приобрели 3977 раз, второй — 3936, и они заняли в рейтинге 6-ю и 7-ю строчки соответственно.