В США заявили об «ударе по Украине»

WSJ: отступление ВСУ из Курской области станет «ударом для Украины»

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области станет «ударом для Украины» и окончательно разрушит планы на успех операции. Об этом заявило издание Wall Street Journal (WSJ).

По мнению авторов издания, неудача в российском регионе разрушит информационный эффект от вторжения. При этом армия России начала контрнаступление в «самый сложный момент для Украины», когда на Киев давят западные союзники, требующие предоставить конкретные военные планы.

Вечером 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении России в Курской области. По неофициальным данным, украинские войска выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь.