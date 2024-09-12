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02:28, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

В США заявили об «ударе по Украине»

WSJ: отступление ВСУ из Курской области станет «ударом для Украины»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области станет «ударом для Украины» и окончательно разрушит планы на успех операции. Об этом заявило издание Wall Street Journal (WSJ).

По мнению авторов издания, неудача в российском регионе разрушит информационный эффект от вторжения. При этом армия России начала контрнаступление в «самый сложный момент для Украины», когда на Киев давят западные союзники, требующие предоставить конкретные военные планы.

Вечером 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении России в Курской области. По неофициальным данным, украинские войска выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь.

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      Евгений Силаев
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