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08:07, 12 сентября 2024Мир

В Турции заявили о желании США создать раскол между Россией и Турцией

Аналитик Перинчек: США стремятся создать раскол в отношениях России и Турции

Фото: Yves Herman / Reuters

США стремятся создать раскол и атмосферу недоверия между Россией и Турцией с помощью санкционного давления в отношении Анкары. Об этом заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек, его слова приводит РИА Новости.

«Оказывая давление на Турцию в плане соблюдения антироссийских санкций, США преследуют цель нанести урон турецко-российским отношениям, создать атмосферу недоверия», — отметил он.

По словам аналитика, схожие инструменты Вашингтон использует против Китая, Индии, Турции, Азербайджана и некоторых стран Европейского союза (ЕС), которые стремятся к развитию торговых отношений с Россией. Анкара подвергается таким манипуляциям, потому что Москва — один из ее ключевых торговых партнеров, считает Перинчек.

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      Лина Пивоварова
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