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08:13, 8 августа 2024Мир

В Турции признали участие в санкциях против России

Аналитик Озер заявил о частичном участии Турции в санкциях США против России

Фото: Unsplash

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что Анкара частично участвует в санкциях США против России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Озер подчеркнул, что наиболее важным ограничением является сокращение денежных операций между турецкими государственными банками и РФ.

«После президентских выборов в Турции в прошлом году и решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений с США началось частичное участие в антироссийских санкциях», — признал он.

Ранее в Турции заявили о принуждении к антироссийским санкциям. С таким мнением выступил аналитик Мехмет Перинчек. По его мнению, на Анкару оказывают воздействие, чтобы та не сопротивлялась планам США.

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      Марина Совина
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