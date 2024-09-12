Ветер сорвал часть стены дома в российском городе

В Магадане сильным ветром сорвало плиты с торца жилого дома

В Магадане сильный ветер сорвал часть стены многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба думы российского города.

На проблемы со зданием пожаловались жители дома номер 9 по улице Садовой в поселке Снежный. По словам россиян, в ветреную погоду с торца пятиэтажки сдуло утепляющую плитку. После этого в образовавшиеся дыры в квартиры стала проникать дождевая вода.

«В результате поврежден ремонт в квартирах на втором и третьем этажах, в помещениях образовалась плесень. Как отметили в своем обращении на имя депутата Максима Смирнова жители дома, торцевая стена нуждается в восстановлении уже не первый год. Стены в двух квартирах покрылись грибком, в помещениях повышена влажность, а зимой торцевая стена и вовсе промерзает», — рассказали в администрации.

Специалисты уже изучили состояние дома и рекомендовали управляющей компании устранить нарушения — восстановить разрушенное покрытие фасада и загерметизировать места протечек. Успеть провести необходимые работы коммунальщиков призвали до холодов.

Ранее ураганный ветер сорвал крышу со здания сельской школы в деревне Узбяково Гафурийского района Башкирии.