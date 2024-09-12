Задержание мужа Блиновской опровергли

Пашаев опроверг информацию о задержании бизнесмена Алексея Блиновского

Бывший адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о задержании мужа королевы марафонов Елены Блиновской Алексея. Об этом сообщает издание «Известия».

По словам Пашаева, бизнесмена сняли с розыска. Сейчас он служит с экс-адвокатом в одной бригаде. Отец Блиновского также не подтвердил РЕН ТВ его задержание. Мужчина подчеркнул, что не может комментировать этот вопрос, так как не обладает информацией.

О задержании предпринимателя на южнодонецком направлении сообщалось ранее. Отмечалось, что это произошло из-за неявки к следователю.