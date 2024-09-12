Заживо проглоченная рыба вырвалась из брюха и уплыла

The Guardian: японские угри оказались способны вырваться из брюха хищника

Биологи из университета Нагасаки обнаружили, что японские речные угри способны освободиться и уплыть даже после того, как их проглотит хищник. Об этом сообщает издание The Guardian.

Первоначально ученые полагали, что угрям удавалось вырваться из пасти хищной рыбы, которая проглотила их заживо. В действительности оказалось, что угри выползают из брюха по пищеводу, затем просовывают хвост сквозь его жабры и выползают через них задом наперед, освобождая голову в последнюю очередь.

Пока не появилась первая рентгеновская запись, мы и подумать не могли, что угри способны вырваться из желудка хищной рыбы Юха Хасэгава одна из авторов исследования

В исследовании использовались 104 японских речных угря и 11 темных одонтобутисов, которые на них охотятся. Биологи обрабатывали угрей специальным веществом, непрозрачным для рентгеновских лучей, и по одному подсаживали их к хищникам.

Одонтобутисы проглотили 32 угря. На рентгеновской записи было видно, что, оказавшись в брюхе хищника, те принимались лихорадочно кружить, по-видимому, высматривая путь наружу. Девяти угрям удалось спастись, причем все они выползли через жабры хвостом вперед. Одонтобутисы в результате не пострадали, а на коже спасшихся угрей иногда оставались легкие повреждения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Current Biology.

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