Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:32, 12 сентября 2024Из жизни

Заживо проглоченная рыба вырвалась из брюха и уплыла

The Guardian: японские угри оказались способны вырваться из брюха хищника

Биологи из университета Нагасаки обнаружили, что японские речные угри способны освободиться и уплыть даже после того, как их проглотит хищник. Об этом сообщает издание The Guardian.

Первоначально ученые полагали, что угрям удавалось вырваться из пасти хищной рыбы, которая проглотила их заживо. В действительности оказалось, что угри выползают из брюха по пищеводу, затем просовывают хвост сквозь его жабры и выползают через них задом наперед, освобождая голову в последнюю очередь.

Пока не появилась первая рентгеновская запись, мы и подумать не могли, что угри способны вырваться из желудка хищной рыбы

Юха Хасэгаваодна из авторов исследования

В исследовании использовались 104 японских речных угря и 11 темных одонтобутисов, которые на них охотятся. Биологи обрабатывали угрей специальным веществом, непрозрачным для рентгеновских лучей, и по одному подсаживали их к хищникам.

Одонтобутисы проглотили 32 угря. На рентгеновской записи было видно, что, оказавшись в брюхе хищника, те принимались лихорадочно кружить, по-видимому, высматривая путь наружу. Девяти угрям удалось спастись, причем все они выползли через жабры хвостом вперед. Одонтобутисы в результате не пострадали, а на коже спасшихся угрей иногда оставались легкие повреждения.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Current Biology.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина нашла загадочное змееподобное существо на пляже, когда выгуливала собак. Им оказался обычный угорь.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь их судьбы могут сложиться по-другому». Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета детьми в Ноябрьске

      Потери ВСУ в приграничном районе Курской области раскрыли

      Переспавшая с 500 мужчинами порномодель пожаловалась на усталость от секса

      В России заметили рост турпотока на необычном направлении

      Apple создаст дешевые очки дополненной реальности

      Назван способ убедить партнера обратиться к семейному психологу

      Звезда OnlyFans рассказала о неприятном последствии увеличения ягодиц

      Экс-сотрудник СБУ заявил об отстранении Буданова от подготовки атаки на Курскую область

      Российские военные подбили танк Abrams в ДНР

      В США заявили о неспособности Трампа и Харрис завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше