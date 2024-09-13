В Минобороны Украины приедут с проверкой иностранные аудиторы

В министерстве обороны Украины пройдет аудиторская проверка

Иностранная аудиторская компания проведет проверку в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Аудиторская компания из «Большой четверки» заключила договор с министерством обороны Украины на проведение проверки для снижения уровня коррупции. «Аудит охватит внутренние процессы работы министерства, включая деятельность министра обороны и его заместителей», — говорится в заявлении военного ведомства.

Меморандум подписали сам министр обороны Украины Рустем Умеров и глава аудиторской компании. Ее название не сообщается.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман заявил о коррупции на Украине как о ее главной проблеме на пути в Европейский союз. По его словам, деньги идут в карманы нечестных чиновников, а не на оснащение военных.