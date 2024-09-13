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15:47, 13 сентября 2024Экономика

На Земле завершилась магнитная буря

Синоптик Леус рассказал о завершении магнитной бури
СюжетМагнитные бури:

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Магнитная буря, бушевавшая в магнитосфере Земли почти сутки, постепенно заканчивается. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Индекс, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, к полудню составлял немного выше четырех единиц, что соответствует слабо возмущенному геомагнитному полю. «Скорее всего, магнитную бурю можно считать завершенной», — сообщил синоптик.

Ранее, вечером 12 сентября, магнитная буря на Земле повысилась до уровня G3 (сильная). Первые возмущения в магнитосфере Земли возникли с утра 12 сентября. Около 11 часов по московскому времени они привели к началу слабой магнитной бури класса G1. Магнитная буря примерно в 14:30 достигла уровня G2, что соответствует средней или умеренной буре.

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      Мария Черкасова
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