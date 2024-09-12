Магнитная буря на Земле усилилась

Синоптик Леус: магнитная буря достигла уровня G3

Обрушившаяся на Землю магнитная буря достигла уровня G3, что соответствует сильной магнитной буре. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщает у себя в Telegram-канале.

Первые возмущения в магнитосфере Земли возникли с утра в четверг, 12 сентября. Около 11 часов по московскому времени они привели к началу слабой магнитной бури класса G1. Магнитная буря примерно в 14:30 достигла уровня G2, что соответствует средней или умеренной буре.

Пик ожидается ближайшей ночью, после 3:00. Окончание магнитных бурь произойдет в пятницу, 13 сентября, в середине дня.

Ранее едущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о том, что в пятницу, 13 сентября, в Москву придет сильнейшая за 115 лет жара. В Москве воздух днем прогреется до плюс 26-29 градусов Цельсия, а в Подмосковье — до плюс 25-30 градусов, рассказал синоптик. «Причиной тому станет рекордно теплая ночь, объяснил специалист.