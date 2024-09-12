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16:28, 12 сентября 2024Экономика

На Земле началась магнитная буря

Синоптик Леус рассказал о магнитной буре среднего уровня

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На Землю обрушилась магнитная буря, интенсивность которой к настоящему времени достигла среднего уровня. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщает у себя в Telegram-канале.

Первые возмущения в магнитосфере Земли возникли с утра в четверг, 12 сентября. Около 11 часов по московскому времени они привели к началу слабой магнитной бури класса G1. Магнитная буря примерно в 14:30 достигла уровня G2, что соответствует средней или умеренной буре. Пик ожидается ближайшей ночью, после 3:00. Окончание магнитных бурь произойдет в пятницу, 13 сентября, в середине дня.

Ранее приход геомагнитной бури на Землю ожидался 10 и 11 сентября, однако прогноз не сбылся.

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      Мария Черкасова
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