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20:10, 13 сентября 2024Путешествия

Отвратительный поступок туриста у бассейна в отеле разозлил пользователей сети

Кадр: news.com.au

Турист совершил отвратительный поступок у бассейна в отеле в Дубае и возмутил остальных постояльцев. На случившееся пожаловалась другая отдыхающая, опубликовав видео в соцсетях, сообщает News.com.au.

В ролике женщина рассказала, что спокойно читала книгу, лежа на шезлонге, когда услышала знакомый щелкающий звук. Оказалось, что неизвестный мужчина стриг ногти прямо у бассейна. Затем он просто отряхнул на пол полотенце, в которое собирал срезанные ногти.

Пользователей сети разозлило поведение незнакомца. «Почему ты решил заняться этим у бассейна, а не в своей комнате?», «Это отвратительно», «Меня бы возмутило такое поведение», — писали юзеры.

Ранее пассажир бизнес-класса индийской авиакомпании Air India возмутился поведением попутчицы, которая разместила голые ноги на его подлокотнике. Он пожаловался на ужасный запах и признался, что это был самый отвратительный рейс в его жизни.

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      Марк Успенский
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