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16:23, 13 сентября 2024Экономика

Рынку новостроек в России предрекли обрушение после роста ставки ЦБ

Девелопер «А101»: рынок новостроек России рискует обрушиться в ближайшие месяцы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

После повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 19 процентов рынок новостроек в России рискует обрушиться в ближайшие месяцы. Такую динамику предрек директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской компании «А101» Рустам Азизов, передает РИА Новости.

По прогнозам эксперта, рыночные ставки по ипотеке после решения финансового регулятора могут вырасти до 23 процентов. К предыдущему повышению ключевой ставки девелоперы частично смогли приспособиться за счет субсидирования программ — на рынке появились предложения с льготной ставкой до 10 процентов на период строительства дома или со ставкой до 13 процентов на весь период кредита, рассказал Азизов.

При поднятии ключевой ставки до 19 процентов застройщикам и банкам будет сложнее субсидировать ставки по ипотеке до приемлемого для потребителей уровня — вероятно, что они вырастут минимум до 14-15 процентов.

«Также нельзя исключать, что после этого повышения ключевой ставки условия по оставшимся на рынке льготным государственным программам, особенно по семейной ипотеке, могут ухудшиться», — добавил Азизов.

В пятницу, 13 сентября, ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19 процентов годовых. Главной причиной ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) стало сохраняющееся высокое инфляционное давление, которое, скорее всего, исключает удержание инфляции к концу года ниже семи процентов, как предполагал июльский прогноз.

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      Нина Ташевская
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