Стало известно о подаче Wildberries иска к компании Бакальчука

Wildberries подаст иск в суд на «ВБ Девелопмент» на сумму 27 миллиардов рублей

Компания Wildberries подаст в суд на основанную Владиславом Бакальчуком «ВБ Девелопмент» из-за невыполнения обязательств по договорам, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

Там заявили, что на данный момент юристы готовят иск на сумму порядка 27 миллиардов рублей. «Претензии связаны с невыполнением обязательств по более чем 60 договорам», — отмечается в сообщении.

При этом со стороны Wildberries все обязательства оказались выполнены, и «ВБ Девелопмент» были перечислены авансовые платежи. Однако «ВБ Девелопмент» не предоставил никаких документов, подтверждающих оказание услуг и выполнение работ на эту сумму.

«Мы направили в адрес "ВБ Девелопмент" претензию, в которой требуем отчитаться по полученным авансовым платежам. В случае отказа в предоставлении отчетов "ВБ Девелопмент" должен вернуть все авансовые платежи в течение пяти рабочих дней», — заявили в пресс-службе.

В случае невыполнения требований, изложенных в претензии, компания направит исковые документы для того, чтобы вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что «ВБ Девелопмент» задолжала Wildberries более 30 миллиардов рублей. Однако представители компании заверили, что кредиторская задолженность проектного подразделения возникла из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию логистических центров в регионах.