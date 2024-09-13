В Армении возобновили дело против экс-президента

Кассационный суд Армении возобновил дело против экс-президента Кочаряна

Кассационный суд Армении возобновил дело против бывшего президента республики Роберта Кочаряна, передает ТАСС.

«Решение апелляционного суда по делу Роберта Кочаряна и других отменить и направить в антикоррупционный суд для нового рассмотрения», — передает агентство сообщение суда.

В июне 2021 года суд общей юрисдикции в Ереване постановил прекратить уголовное дело против Кочаряна по статье о свержении конституционного строя за разгон акций протеста в марте 2008 года.

Аналогичные меры были приняты в отношении еще двух обвиняемых — бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна.

Дело против Кочаряна касается событий 1-2 марта 2008 года. Тогда он ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но потерпел поражение.