Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:22, 14 сентября 2024Экономика

Аналитик рассказал о повышении зарплат некоторых россиян с 1 октября

Аналитик Ляшок: зарплаты преподавателей вузов и медработников увеличатся на 5,1%

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Оплата труда преподавателей федеральных вузов, работников медицинских учреждений и ряда других сотрудников увеличится на 5,1 процента с 1 октября. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, на повышение зарплаты также могут рассчитывать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств.

Эксперт уточнил, что под индексацию попадает ограниченное число работников, так как большая часть образовательных и медицинских организаций имеет региональный статус.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший главный воздушный разведчик ДНР Гудвин погиб после перевода в штурмовики. Он воевал на Донбассе с 2014 года

      Аналитик рассказал о повышении зарплат некоторых россиян с 1 октября

      В Киеве произошла новая серия взрывов

      США не сообщили о решении одобрить удары ВСУ по России

      Байден вышел из себя из-за спросившего о Путине журналиста

      Основатель Pink Floyd заявил о попытках Запада очернить Путина

      В России задумали изменить правила оказания услуг связи

      В США назвали безумной идею разрешить Киеву наносить удары вглубь России

      В Италии появились рекламные щиты с пророссийскими лозунгами

      В Киеве произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше