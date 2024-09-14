Российские военные создали подземную военную базу в Херсонской области

Армия РФ создала замаскированную подземную военную базу в Херсонской области

Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки войск «Днепр». Об этом сообщил РИА Новости замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник».

Он уточнил, что предназначением базы является восстановление боеспособности подразделения. «Происходит ротация. Они возвращаются. Их откатывают сюда — в этот комплекс», — рассказал военный. После боевого слаживания, занятий и отдыха личный состав отправляется на линию боевого соприкосновения. Волшебник отметил, что база состоит из жилых и складских помещений, кухни, столовой, мест отдыха и учебных классов. Также там имеются оружейная комната, комната бытового обслуживания, баня и душевая.

Собеседник агентства добавил, что база тщательно замаскирована и находится на глубине около 8 метров. По его словам, обнаружить комплекс с разведывательных дронов и спутников практически невозможно.

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