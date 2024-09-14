Боец «Ахмата» Белый: ВСУ сократили передвижение техники ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили передвижение военной техники в Курской области. Об этом сообщил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Белый, передает РИА Новости.

По словам бойца «Ахмата», причиной более осторожного поведения армии Украины стала активность российских дронов-камикадзе. Белый объяснил, что в результате действий Вооруженных сил (ВС) России в Курской области было уничтожено много военной техники и личного состава ВСУ.

Российский военный также рассказал о поражении одной из наиболее значимых целей в Суджанском районе Курской области. Ею стал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ВСУ. Техника была оперативно уничтожена FPV-расчетом.

Ранее бойцы «Ахмата» сообщали, что операторы FPV-дронов соревнуются в сожжении украинской военной техники в Курской области. Вместе с тем расчеты БПЛА Вооруженных сил (ВС) России круглосуточно контролируют ситуацию в Суджанском районе.