Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:08, 14 сентября 2024Россия

Бойцы «Ахмата» рассказали о ситуации в Курской области

РИА Новости: операторы FPV спецназа «Ахмат» соревнуются в сожжении техники ВСУ

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат» круглосуточно контролируют ситуацию в Суджанском районе Курской области, а операторы FPV-дронов соревнуются в сожжении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Хаски заявил, что военные ведут разведку, а также пресекают пути подступа, ротации. «Ни минуты покоя», — отметил он. Хаски рассказал, что оперативная обстановка в данном районе меняется постоянно, но у ВСУ «все равно ничего не получается».

«Иногда создается впечатление, что у них [ВСУ] есть приказ на убой себя отправлять. Наши FPV-шники (операторы дронов-камикадзе — прим. «Ленты.ру») уже конкурс устраивают, кто больше техники сожжет», — рассказал боец с позывным «Элджей».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в подразделениях ВСУ в Курской области началась «полная дезорганизация». По его словам, оказавшиеся в российском плену бойцы ВСУ пожаловались на большие проблемы с обеспечением, едой и водой.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил смысл вторжения ВСУ в Курскую область. Он хотел остановить российские войска под Харьковом

      Бойцы «Ахмата» рассказали о ситуации в Курской области

      На военной базе в США начали отрабатывать бои с армией России

      Московский суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

      Семен Слепаков обжаловал отказ снять с него статус иноагента

      Глава Минздрава Приморья призвал жителей рожать в перерывах между работами

      В США ужаснулись из-за ситуации на Украине

      Минобороны сообщило о 19 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

      Основатель Pink Floyd уличил Запад во лжи о химоружии в Сирии

      В США назвали Харрис сторонницей войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше