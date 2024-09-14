Бойцы «Ахмата» рассказали о ситуации в Курской области

РИА Новости: операторы FPV спецназа «Ахмат» соревнуются в сожжении техники ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат» круглосуточно контролируют ситуацию в Суджанском районе Курской области, а операторы FPV-дронов соревнуются в сожжении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Хаски заявил, что военные ведут разведку, а также пресекают пути подступа, ротации. «Ни минуты покоя», — отметил он. Хаски рассказал, что оперативная обстановка в данном районе меняется постоянно, но у ВСУ «все равно ничего не получается».

«Иногда создается впечатление, что у них [ВСУ] есть приказ на убой себя отправлять. Наши FPV-шники (операторы дронов-камикадзе — прим. «Ленты.ру») уже конкурс устраивают, кто больше техники сожжет», — рассказал боец с позывным «Элджей».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в подразделениях ВСУ в Курской области началась «полная дезорганизация». По его словам, оказавшиеся в российском плену бойцы ВСУ пожаловались на большие проблемы с обеспечением, едой и водой.