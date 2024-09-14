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21:49, 14 сентября 2024Силовые структуры

Число отравившихся туристов в китайском ресторане увеличилось

Число отравившихся туристов в китайском ресторане «ВанДи» увеличилось до девяти

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число отравившихся туристов в китайском ресторане «ВанДи» увеличилось до девяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Группе китайских туристов стало плохо после того, как они употребили карпа с рисом на пару. Четырех человек госпитализировали. Следователи продолжают искать виновников. Нарушителям грозит статья за оказание небезопасных услуг.

Ранее сообщалось, что директора китайского ресторана в Москве Екатерину Шаповалову арестовали после отравления китайцев. Ее отправили под домашний арест до 13 ноября. Дело возбуждено по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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      Марина Совина
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