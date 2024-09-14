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18:01, 14 сентября 2024Силовые структуры

Директора китайского ресторана в Москве арестовали после отравления китайцев

Директора ресторана в столице арестовали по делу об оказании небезопасных услуг

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Директора китайского ресторана в Москве Екатерину Шаповалову арестовали после отравления китайцев. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Гендиректора отправили под домашний арест до 13 ноября. В настоящее время девушка находится под домашним арестом. Дело возбуждено по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальный срок по статье составляет до шести лет лишения свободы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, речь идет о ресторане «ВанДи». Группе китайских туристов стало плохо после того, как они употребили карпа с рисом на пару. У них начались понос и рвота, поднялась температура. Четырех человек госпитализировали.

По данным РБК, Шаповалова является генеральным директором зарегистрированного в Москве ООО «Ван Фу», главное направление деятельности которого — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Учредитель и единственный владелец этой организации — Ван Чуньбао.

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      Мария Черкасова
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