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11:31, 14 сентября 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины сообщил о поставках Западом ВСУ техники времен Второй мировой войны

Азаров: Запад поставляет ВСУ технику времен Второй мировой войны

Фото: Reuters

Страны Запада поставляют Украине технику времен Второй мировой войны. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Недавно Украина получила гаубицы Malera 1956 года выпуска. Все бы ничего, но они были поломаны, пришли без запчастей и инструкции по эксплуатации и ремонту. Починить их не удалось. Вслед за ними поступили гаубицы М101, произведенные еще раньше — в 1943 году», — рассказал Азаров.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются не применять в боях современные западные танки из-за высоких рисков их уничтожения. Экс-премьер Украины отметил, что за потерю данной техники Киев «не погладят по голове», так как это опровергает неуязвимость западного оружия.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига предложил Западу закупать для ВСУ украинское оружие. Представитель внешнеполитического ведомства страны отметил, что это поможет сэкономить партнерам средства и время.

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      Екатерина Грищенко
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