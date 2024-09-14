Минобороны рассказало о работе Су-34 в Курской области

Минобороны: Су-34 нанес удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о работе истребителя-бомбардировщика Су-34 российских Вооруженных сил в Курской области в своем Telegram-канале.

Как отмечает оборонное ведомство, экипаж самолета нанес удар по военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

«Задача выполнена. Цели поражены», — добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве заявили, что Армия России за прошедшие сутки отразила пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область. Также в Министерстве добавили, что потери противника на данном направлении составили порядка 40 человек личного состава.

