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17:10, 14 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны рассказало о работе Су-34 в Курской области

Минобороны: Су-34 нанес удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о работе истребителя-бомбардировщика Су-34 российских Вооруженных сил в Курской области в своем Telegram-канале.

Как отмечает оборонное ведомство, экипаж самолета нанес удар по военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

«Задача выполнена. Цели поражены», — добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве заявили, что Армия России за прошедшие сутки отразила пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область. Также в Министерстве добавили, что потери противника на данном направлении составили порядка 40 человек личного состава.

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      Валентин Карант
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